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Ömer Coşkun hayatını kaybetti

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Ömer Coşkun hayatını kaybetti
Televizyonlarda alternatif tıp ürünleri satan Doktor Ömer Coşkun böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Ömer Coşkun böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dün gece tedavi gördüğü hastanede vefat eden Doktor Ömer Coşkun Amerika’da kanser tedavisi görmüştü.

Bitkisel ürünler satan ve tartışılan isimlerden olan Doktor Ömer Coşkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amerika’da kanser tedavisi gören ve Türkiye dönüşü böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtilen Coşkun’dan dün gece kötü haber geldi.

DOÇENTLİĞİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Dr. Ömer Coşkun, daha önce yabancı dil evraklarındaki sahtecilik nedeniyle doçentliği elinden alınmıştı. Ayrıca Adana Tabib Odası’ndan ceza alarak istifa eden Coşkun’un ürünleri için bakanlık inceleme başlatmıştı.

Tedavi etmeye çalıştığı kişiler kadar tepkilerde alan ve son olarak Arzu Ayşe Bağrıaçık ölümünden sorumlu tutulan ve sicili cezalarla dolu olan Ömer Coşkun, Amerika’da kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, Türkiye’ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeni ile hastaneye yattı. Tüm televizyon kanallarına çıkan ve anternatif tıbbın mimarı olarak bilinen Coşkun’un vefatı sosyal medyada duyuruldu. Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Doktor Çoşkun, önceleri yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı. Adana Tabib Odası’ndan ceza alarak istifa eden doktor Coşkun, işini yapmaya devam etmişti.

ÖMER COŞKUN KİMDİR?

05 Mart 1970 Adana doğumludur. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. 1994-Eylül Döneminde Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanarak Erciyes Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başlamış, 14 Eylül 1998′de öğretim görevlisi kadrosuna atanmıştır.

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