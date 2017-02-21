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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyor

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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası başlıyor
Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak FETÖ darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler, Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da görülmeye başlanacak duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sincan Cezaevinden Ankara Adliyesine getirilen sanıklar, jandarma koridorunda arka kapıdan adliyeye sokuldu.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" yedi buçuk yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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