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Ömer öğretmen işsiz kaldı

Ömer öğretmen işsiz kaldı
Günlük 6 kilometrelik yolu traktörle kat edip çocuklara eğitim vermeye giden Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.
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