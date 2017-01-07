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Ömer öğretmen işsiz kaldı

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Ömer öğretmen işsiz kaldı
Günlük 6 kilometrelik yolu traktörle kat edip çocuklara eğitim vermeye giden Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.

Türkiye, Erzurumlu öğretmen Ömer Karahan'ı, karla kaplı 6 kilometrelik yolu traktörle kat ettikten sonra kendisini karşılayan öğrencileriyle çektirip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla tanıdı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI, YAĞMUR YAĞDI

Çocukların okulda kendisini beklediğini düşünerek karla kaplı yolu zor şartlarda kat edip okula varan Ömer Öğretmen ve öğrencilerine, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından sonra yardım yağdı. Yoksul öğrenciler gönderilen kıyafet ve kırtasiye malzemeleriyle sevindi.

İŞSİZ KALDI

13 aydır Kışlatepe Narman İlköğretim Okulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Ömer Karahan, okula sözleşmeli öğretmen atanınca işsiz kaldı.

"ANLATINCA ÇOCUKLAR AĞLAMAYA BAŞLADI"

Karahan, 14 Ekim'den bu yana işsiz olduğunu belirterek duygularını şöyle özetledi: "Köye sözleşmeli öğretmen geleceği bilgisini dersteyken mesajla aldım. ' Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelip ilişiğinizi kesiniz' yazıyordu. Çocuklara son ders söylerim diye düşünüyordum ancak öğle arası yeni öğretmen gelince anlatmak zorunda kaldım. Çocuklar ağlamaya başladı. 1'inci sınıf öğrencisi Nazlıcan, bana sarıldı ve 'Ben sizi çok seviyorum öğretmenim. Siz giderseniz ben de okula gelmem' dedi. Çok duygulandım ama yapacak bir şey yoktu. Ceketimi alıp, çıktım okuldan..."

"BİNLERCE VATANINI SEVEN ATANAMAYAN..."

Ülkenin gündemine oturan Ömer öğretmenin daha önce 'PKK'lı Öğretmen İstemiyoruz' kampanyasına destek verdiği ve "Pkklı öğretmenleri hapse atmak ya da vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etmek gerekir. Ama bizim ülkemizde ihraç edilmeleri için imza toplayalim saçmalığın daniskası. Binlerce vatanını seven atanamayan öğretmen dururken bu öğretmen kılığındaki teröristleri ihraç için imza toplamak ayrı bir utanç ülkemiz adına." diyerek tepki gösterdiği Vatan-Millet sevdalısı bir öğretmen olduğu da dikkat çekti.

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