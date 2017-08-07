Ömer Toprak'ın burnu kırıldı
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.
Sarı-Siyahlı ekibin teknik direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı.
Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.
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