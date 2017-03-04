Omurga sağlığınız için öneriler

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, bel ve omurga ağrısının herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı ortak bir sorun olduğunu belirterek unu tetikleyen şeyin ise kötü duruş (postür) olduğunu söyledi.

Otururken, ayakta, yatarken, bir şey kaldırırken, öne-arkaya eğilirken ya da işte çalışırken ki hatalı duruşumuzdan kaynaklanan ağrıların genellikle birkaç hafta içinde geçtiğini belirten Doç. Dr. Defne Kaya, eğer önlem alınmazsa yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Bel ve omurga ağrıları ile temel dört kuraldan bahseden Doç.Dr. Defne Kaya, bu kuralları şöyle sıraladı:

1- Pozitif düşünün. Gerginlik ve stres bel ağrısına yol açar.

2- Dik durun. Burada dik durmayı şöyle açıklamalıyım: Çok oturmayın. Çok yatmayın. Tüm hareketlerinizde “inner winner” denilen gözlerin, omuzların, kalçaların, diz ve ayakların aynı hizada olma duruşunuzu koruyun.

3- Derin, sakin ve yavaş nefes alın. Elinizi sıklıkla karnınıza yerleştirerek, nefesinizi buraya doldurun. Çocuklar karın solunumu yapar. Mutlu ve sakin olmalarının sebeplerinden birisi de karın solunumu yapmaları.

4- Yumuşak hareket edin. Ani ve sert hareketler omurganızı zorlar. Doç. Dr. Defne Kaya, bel ve omurga sağlığı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler:

Fazla kilolardan kurtulun: Her fazla beş kilo bel ağrısı riskini yüzde 5 artırır.

Sırt çantasına dikkat: Sırt çantası vücut ağırlığınızın %15’ini geçerse bel ağrısına yol açar.

Susuz kalmayın: Vücudunuzun yüzde 60’ı sudan oluşmaktadır. Susuz kalmak ya da az su tüketmeniz kaslarınızın ve disklerinizin yapısını zayıflatır, zedelenmelere açık hale getirir ve yavaş iyileşmesine neden olur. Omurganızın sağlığı için her gün 2-3 litre su tüketmelisiniz.

Hareket edin: Kötü duruş ve hareketsizlik bel ağrısının önemli tetikleyici unsurudur.

Yürüyüş yapın: Yürümek vücudu kuvvetlendirir ve omurganızı doğal yapısında dik tutmaya yardımcı olur, duruşunuzu düzeltir.

Kötü duruştan uzak durun: Omurganıza baskı oluşturur ve baş ağrısı, yorgunluk, bel ağrısı yapar.

Sigara içmeyin: Sigara, omurganızdaki yapılara yeterli besin ve oksijenin gitmesine engel olduğu için bel ağrısı ve fıtığa yol açar.

Sağlıklı sandalyede oturun: Sandalyenizin en az kürek kemiklerine kadar uzanması, arkalığın bel kavsini sarması ve hafif arkaya eğimli olmasına dikkat edin. Sandalyede otururken ayağınızın yerle tam teması önemli.

Stresten uzak durun: Stres, omurga etrafındaki kaslarınız üzerinde kısaltıcı/gerginleştirici etkiye sahiptir. Meditasyon yapmak, günlük egzersizlere ve çalışırken küçük germe hareketlerine zaman ayırmak iyi gelecektir.