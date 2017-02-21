Önce anayasayı değiştirdi, sonra eşini göreve getirdi!

Azerbaycan'da Eylül 2016'da yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte yönetimde görevde bulunanlarla da ilgili değişikliler yaşandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyev'i Cumhurbaşkanı 1. Yardımcılığıı görevine getirdi.

Kırgız haber ajansı AKIPress’in haberine göre İlham Aliyev’in 52 yaşındaki eşi Mihriban Aliyeva “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı” olarak atandı. Aliyeva 2003’ten bu yana Firsd Lady görevinin yanı sıra Haydar Aliyev Vakfı’nın da yöneticiliğini yapıyordu. Azerbaycan’da 2016’nın eylül ayında bir referandum yapılarak anayasada Aliyev’in yetkilerinin arttırılmasını öngören bir takım değişikliklere gidilmişti. Azerbaycan halkının yüzde 80’ininden fazlası anayasa değişikliğini onaylamıştı. Muhaliflerin demokratik olmadığı için karşı çıktığı anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı. Değişiklik sayesinde Cumhurbaşkanı meclisi feshedip, ülkeyi erken seçime götürebiliyor.