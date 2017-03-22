Önce Apo sonra FETÖ Anayasası!

PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan, 2014'teki yazdığı bir mektupta "devlette üçüncü kişi konumunda olduğunu", Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda görüşülen "Anayasa maddelerinin kırkını kendisinin yazdığını" söylemişti.

Öcalan'ın nevruz mektubu, Diyarbakır'da toplanan halka okunmuştu!

Dolmabahçe Sarayı'nda AKP'li bakanlar ile HDP'li milletvekilleri de yine Abdullah Öcalan'ın yazdığı 10 maddelik metin üzerinde mutabakata varmıştı!

AKP iktidarı Abdullah Öcalan'ı bu havaya sokarak her seçim öncesi "anaların gözyaşlarını" durdurduğunu propaganda ediyor ve karşılığını da alıyordu. O sıralarda halk arasında "Ne olacaksa olsun artık, bu terör bitsin" havası hâkim kılınmıştı. Bu psikolojiye teslim olan kitleler, terörü önlediği varsayımıyla AKP'ye oy veriyordu. Ne zaman ki PKK Güneydoğu'da valiler atamaya başladı, o zaman AKP oy kaybetti de terörle mücadeleye başladılar!

Peki gerçekte AKP'nin bu politikaları nereden kaynaklanıyordu? Neden, bir kitle partisi, bir terör örgütüne bu kadar imkân tanıyordu?

Çünkü AKP ve PKK'yı Oslo'da masaya oturtan güç öyle istiyordu! Hatta, toplantıyı başlatan "Koordinatör Ülke Temsilcisi", "Abdullah Öcalan tarafından üretilen fikirler, parlamentoda yasa çıkaracakları zaman dikkate alınacaktır." diyordu.

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Türkiye'de bilgisayar sistemlerinin önemli uzmanlarından biri olan Turgay Şık ise yazdığı mektupta önemli hatırlatmalarda bulundu:

* "Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Mustafa Kemal Özçelik, 'Benim Yargıtay üyeliği yaptığım dönemde Gülen cemaatinin desteklemediği hiç kimse daire başkanı olamazdı.' açıklamasını yaptı.

* HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da 'Yargıtay'da 2011 ve 2013 döneminde Pensilvanya'nın onaylamadığı hiç kimse daire başkanı olamamış. Bu gerçekler kamuoyunca bilinmiyor.' dedi.

* Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)' ile ilgili hazırladığı çatı iddianamesinde, 'kozmik ve kripto üyeleri, sempatizanları etkili ve hâlâ önemli makam ve mevkileri işgal altında tutmaktadır' denilmektedir.

* Hal böyleyken, Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesi'nin 15 Temmuz'dan önceki iki başkanı ve hakimleri, soruşturma kapsamına alınmadı!

* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ?, 20, 21, 22, 23'üncü Hukuk Daireleri sorgulanırken 19'uncu Hukuk Dairesi'nin aradan sıyrılması tesadüf olabilir mi?

* Acaba Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesi, bankaların hukuk davalarına baktığı için mi sorgulanmadı? Büyük şehir adliyelerinde bulunan Ticaret Mahkemeleri başkanları da aynı sebeple mi yerinde durmaktadır?"

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KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu da son Anayasa değişiklik teklifinin FETÖ'cü milletvekilleri tarafından onaylandığını söyledi. Karamahmutoğlu, 80 AKP'li vekilin ByLock kullandığını da belirterek iddiasını MİT'e dayandırdı. Karamahmutoğlu, "Meclis'teki FETÖ'ye mensup milletvekillerinin oylayarak geçirdiği bir tasarıya bizim evet dememiz isteniyor, buna evet demiyoruz" dedi.

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Toparlayalım! Abdullah Öcalan, AKP'nin birinci Anayasa taslağının 40 maddesini bizzat yazdığını iddia etmiş, kendisine hiçbir cevap verilememiştir!

Son Anayasa değişikliğini onaylayan milletvekilleri arasında 80 FETÖ'cü bulunduğu iddiası artık ayyuka çıkmıştır!

Üçüncüsü, yargının durumu ortadadır. Öyle ki yargı; siyasi baskıyla MHP tüzük kurultayını da askıya almıştır!

Kendilerine miting yaptırmıyor diye Avrupa'yı Nazi'likle suçlayan AKP iktidarı, referandumda hayır için çalışanlara salon verdirmemek gibi engeller çıkarıyor, televizyonlardaki propagandada eşitlik ilkesini kaldırıyor!

Bu şartlarda yapılan Anayasa, kimin anayasası olur?

Kadroda tek eksik IŞİD değil mi?