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Önce sel, sonra kimyasal tesiste patlama!

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Önce sel, sonra kimyasal tesiste patlama!
ABD'de sel felaketinin yaşandığı Teksas eyaletindeki Houston kentinde bulunan bir kimyasal tesiste çifte patlamalar duyulduğu bildiriliyor. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'de sel suları altında kalan ülkenin en büyük dördüncü şehri Houston yakınlarında bulunan Arkema Kimyasal Tesisi'nde patlamalar yaşandığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre olay yerinden dumanlar yükseliyor. 

9 kişinin tesisten son anda çıkarıldığı aktarılırken, bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Sel felaketi yaşayan Teksas eyaletine bağlı La Porte ve Shoreacres bölgelerinde daha önce kimyasal sızıntı meydana gelmiş, bundan dolayı halka kapalı yerlerde kalmaları ve klimaları kapatmaları uyarısı yapılmıştı. 

Daha erken saatlerde tesisin sahibi olan şirket, burada patlama yaşanmasının ve ardından yangın çıkmasının beklendiğini açıklamıştı. 

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