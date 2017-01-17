One minute zamanı!

Prof. Atun Cenevre’den yarın da bir sonuç çıkmayacağınıbelirtirken, ilk turun bizim açımızdan olumlu geçtiğini, sonnoktayı Türk tarafının koyduğunu söyledi.

Fatih ERBOZ / Yeniçağ



Yakındoğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ata Atun, Kıbrıs konusunda yarın da mesafe kat edilmesinin zor göründüğünü belirtti. Atun, “ 8 Ocak’ta karşılıklı çay içme gibi bir durum olacak gibi gözüküyor. 12 Ocak’taki görüşmeler Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tecrübesizliğiydi. Harita koymanın sözü verilince mecburen yerine getirildi. Ancak bunun bir manası kalmadı. Erdoğan şart koştu. Tamamen Rumların hiç b eklemediği şart koştu. Toprak paylaşımında yüzde 29.2’yi kabul etmiyoruz, dedi. Maraş’ı istiyorsan Erenköy ile bir durum var” diye konuştu. Türk askeri adada kalacak şartı koşulmasının da önemli olduğuna dikkat çeken göre 650 değil, bir tane de Türk askeri kalsa Türkiye’n n hakkının korunduğunu dile getirdi. Atun, “Son noktayı koydu Türk tarafı. Rumlara bu iş sizin istediğiniz gibi gitmez, Mustafa Akıncı’nın da söylediği gibi gitmez, son sözü ben söylerim, dedi. Bana göre Türkiye kaba tabirle söylersek, Kıbrıs adasını kimseye yedirmem, dedi. Beklediğimiz yanıtı verdi Türkiye, bu iyi oldu bana göre” dedi.



DOĞALGAZ OYUNU



Doğal gaz oyunu Rumların doğal gaz konusunda Türkiye aleyhine görüşme yaptıklarına da değinen Atun, “İsrail doğal gazının doğrudan Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesi kesinleşir. Bu da Rum tarafını zora sokar. Rum tarafı şimdi Mısır ve İsrail ile görüşüp Türkiye’nin aleyhine işler yaptırmak istiyor. Mısır ve İsrail ise Türkiye’ye şu aşamada ir terslik çıkaramaz. İsrail Türkiye’ye sırtını dön ez” şeklinde konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tavrında da bir yumuşama olduğunu kaydeden Atun, Atun, Anastasiadis’ın Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’nin karşısına oturmak istediğini ancak bu olmayınca zor durumda kaldığını belirtti. Atun şunları bildirdi: “Anastasiadis, ‘İlk defa Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye tarafından tanınaca k, ben cumhurbaşkanı olarak Erdoğan’ın karşısına oturacağım, bu da Türkiye’nin Bu olmadı. BM Anastasidis’e, sen beşli toplantıda sadece Rum lider olarak oturabilirsin, dedi. 1960 anayasasında belirtildiği şekliyle Cumhurbaşkanı olarak değil, toplum lideri olarak masaya oturacaksın, dedi.”



ÇİPRAS MASADAN KAÇTI



Yunan Başbakanı Çipras’ın verdiği sözler yerine gelmeyince masadan kaçmak zorunda kaldığına vurgu yapan Atun, “Çipras gelseydi Başbakan Binali Yıldırım gidecekti. Çipras’ın yerine Yunan Dışişleri Bakanı geldi, Binali Yıldırım’ın çıkışından sonra da Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu masaya oturdu” diye konuştu.