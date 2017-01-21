Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'ın yeni çıkan "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" adlı kitabı hakkında toplatma kararı çıkarıldı. Konuyu gazetedeki köşesine taşıyan Önkibar, "Bahçeli'nin açtığı dava şeref madalyamdır!" dedi.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'ın kitabı henüz piyasaya çıkmadan, Devlet Bahçeli mahkemeye başvurarak kitabın tedbiren dağıtımının durdurulmasını, dağıtılanların ise toplatılmasını istemişti. Konuyu gazetedeki köşesine taşıyan Önkibar, karara ve Bahçeli'ye tepkisini özetle şöyle dile getirdi:

Söyleyin bir mahkeme görmediği, okumadığı, incelemediği bir kitabı nasıl toplatır?

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kırmızı Kedi yayınevinden çıkan “DEVLET BAHÇELİ VE ÜLKÜCÜLER HAKKINDA HER ŞEY” isimli kitabımız için bu kararı aldı.

Hükmünde kitabı görmediğini ve okumadığını kendisi de belirtiyor.

Peki böyle biri şeyin olduğu bir ülkeye bırakın hukuk devleti, kanun devleti olabilir mi?

Dün Ahmet Şık’ın basılmamış kitabına yapılanlar bugün bizim kitaba yapılıyor.

Söyleyin bu kararı alanların FETÖ’cülerden ne farkı var?

İyi dinle Bahçeli!

O kitapta suç olacak tek satır yok ama senin derdin ve korkun hakaret değil, MHP ve ülkücüler için perde gerisinde yaptıkların öğrenilsin, bilinsin istemiyorsun!

Ne yaparsan yap Bahçeli, bu kitap eninde-sonunda hukuk içinde mutlaka yayınlanacak!

Hayatında PKK’lı, FETÖ’cü ve yandaş tek bir gazeteciyi dava açmayan Bahçeli’nin bize açtığı dava ve vesile olduğu toplatma kararı bir vatansever olarak şeref madalyamızdır...