Önkibar'dan saldırı sonrası ilk yazı

Geçtiğimiz günlerde kitap fuarında saldırıya uğrayan Sabahattin Önkibar bugünkü köşesinden sert mesajlar verdi.

TÜYAP Kitap Fuarı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatını kaleme aldığı 'Asena'nın imza gününde yapılan çirkin saldırının ardından, Sabahattin Önkibar ilk yazısını yazdı.

"Kimler niye saldırdı?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Önkibar'ın, "Bu hadisenin birkaç ergenin bireysel teşebbüsü olduğuna da inanmayız" sözleri dikkat çekti.

İşte Önkibar'ın o yazısı:

"Bu satırların yazıldığı saatte TÜYAP kitap fuarında bize saldıran çetenin iki mensubu gözaltındaydı.

Kamera görüntülerinden teşhis ettiğimiz isimlerin kimin ve neyin adına bunu yaptıkları ortaya çıkacak.

Bizim kuvvetle tahminimiz bunu yapanların ülkücülükten geçinen türedilerin olduğudur.

Devlet Bahçeli bağlamında yaptığımız eleştiriler ve hakkında yazdığımız kitaba bu şekilde karşılık veriyorlar... Çok düşük olsa da söz konusu saldırı Meral Akşener’i anlatan ASENA kitabımız olduğu için Osmanlı Ocakları olabilir mi diye de değerlendiriyoruz.

Biz bu tür saldırılarla asla yılmayız ve hodri meydan diyoruz. Lakin bu hadisenin birkaç ergenin bireysel teşebbüsü olduğuna da inanmayız... Kitap yazdık diye bize saldıranlara soruyorum; 17 Türk adası Yunanistan’a peşkeş çekilirken, Barzanistan bayrakları Ankara’da dalgalandırılırken, TC ibareleri valiliklerden indirilirken neredeydiniz?.. Sizin ülkücülüğünüz ve dava adamlığınız bunlara susup kitaba yumruk mudur ki maalesef Devlet Bahçeli’yle beraber Ülkü Ocakları’nın yeni görevi ve misyonu budur.

Kuşkusuz Bahçeli’nin bu işle direkt alakası olmayabilir ancak en azından olayı kınaması gerekmiyor mu? Bunu yapmadı ise bu tavrın nasıl izah edecek.

Bahçeli gibi iktidar cenahından geçmiş olsun diyen tek bir kişi yoktur ki bu tablo yani kitaba bile tahammül edilmeyen fotoğraf Türkiye’nin bugünkü hali pürmelalidir.

Saldırı sonrasında bizimle ve Kırmızı Kedi Yayınevi ile dayanışma gösteren ve iki gün boyunca imza günüme akın eden okurlarıma şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde telefon ve mesajla destek olan vatanseverlere minnetlerim var.

Olayın duyulmasının hemen akabinde telefon eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Doğu Perinçek, Sayın Meral Akşener, Sayın Sadettin Tantan, Sayın Hüsamettin Cindoruk, Sayın Ümit Özdağ, Sayın İlhan Kesici, Sayın Aytun Çıray’a, Sayın Ufuk Söylemez’e ve yerim yok CHP’li çok sayıda milletvekili ile büyük dayanışma gösteren Ahmet Çelik ve Uğur Dündar gibi medyadaki pek çok arkadaşıma, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Adnan Türkkan ve Aydınlık İnternet Koordinatörü Deniz Yıldırım’a ve Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ile hadise anında tepki veren Türkiye Yayıncılar Birliği ile Türkiye Barolar Birliği gibi benzer örgütlere teşekkürlerim var.

Yılmak yok, mücadeleye devam!"