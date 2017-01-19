Önkibar'ın kaleminden dünden bugüne MHP ve Bahçeli dönemi...

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar yeni kitabı "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" ile MHP yakın tarihinin karanlıkta kalmış olaylarına ışık tutarken yeni tartışmalara da kapı aralıyor.

Önkibar, içinden geldiği Ülkücü camianın geçmişten günümüze yolculuğunu ve Devlet Bahçeli dönemini ayrıntılarıyla ele alırken bugüne kadar cevapsız kalmış soruları da gündeme taşıyor. Kırmızı Kedi Yayınevi'nin yayınladığı kitapta cevabını bulan sorulardan bazıları şöyle:

* Başkanlık sistemi için şantaj mı yapıldı.

* MHP, Başkanlık karşılığında ne istiyor...

* iki siyasi liderin "MİT ajanıdır" dediği parti başkanı kim...

* MHP'nin adı ve amblemi neden değiştirilmek istendi...

* Bir siyasi lider neden başbakan ve cumhurbaşkanı olmak istemez...

* CIA ajanı nasıl MHP yöneticisi oldu...

* Solculardan değil Ülkücülerden dayak diyen Ülkücü lider kim...

* Erdoğan ile Bahçeli'yi kim, nerede buluşturdu...

* Hangi Ülkücü lider Fethullah Gülen'i tehdit etti...

* Parti içi muhalefette kimin ismi nasıl çizildi...

* MHP kongrelerinde neler yaşandı...

* Bozkurt'tan üç Hilal'e nasıl geçildi...

* Türkeş'in "hakkımı helal etmem" dediği Ülkücü lider kimdi...

* İstanbul Ülkücüsü'nün Anadolu Ülkücüsü'nden farkı nedir...

* 12 Eylül'ün efsane Ülkücüleri bugün ne yapıyor, ne diyorlar...

* Bahçeli, Türk Dünyası kurultayını neden yasakladı?

* Bahçeli, üç kere başbakanlığı niye reddetti?

* Bahçeli, Bilal Erdoğan'dan niye vazgeçti?

* Ekmelettin İhsanoğlu'nu Bahçeli'ye fısıldayan kimdi?