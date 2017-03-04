"Onu kelepir fiyata aldık"

Galatasaray'ın 2.6 milyon Euro'ya Japonya'ya sattığı Lukas Podolski'nin yeni takım arkadaşı, "Bizim için çok iyi oldu, kelepir fiyata aldık" şeklinde söylemde bulundu.

Galatasaray'ın 2.6 milyon Euro'ya Japonya'ya sattığı Lukas Podolski'nin yeni takım arkadaşı, "Bizim için çok iyi oldu, kelepir fiyata aldık" dedi.

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin 2.6 milyon Euro'ya Japonya'nın Vissel Kobe takımına sattığı Lukas Podolski için Japon takımından itiraf geldi. Vissel Kobe'nin forveti Tanaka Junya yeni takım arkadaşı için, "Bizim için çok iyi bir transfer oldu. Podolski'yi kelepir bir fiyata aldık" dedi.

"BURAYA GELECEĞİ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Japon basınına konuşan Tanaka, "En kısa sürede onu görmek istiyorum. Buraya geleceği için çok heyecanlıyım. İkimiz de solak futbolcuyuz ve benzer pozisyonlarda oynuyoruz. Ondan ne kadar çok şey kaparsak o kadar iyidir" ifadelerini kullandı.