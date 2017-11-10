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Operasyon dönüşü Ata'ya saygı duruşu

Operasyon dönüşü Ata'ya saygı duruşu 1
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79'ncu yıldönümünde terör örgütü PKK ile Ağrı'nın kırsalında mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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