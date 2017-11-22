Ordudaki kriptopların şifresi çözüldü, 331 asker gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, ByLock yerine ankesörlü telefon kullanan askerlerin, telefon numaralarını 99’a tamamlama, rakamların yerini değiştirme gibi şifreler kullandığı ortaya çıktı. 331 asker gözaltına alındı

Tekirdağ’da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan 135 sayfalık iddianame, Tekirdağ 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheliler hakkında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen iddianamede ’Asker abilerinin’, örgüt üyesi askerlere farklı iletişim yöntemleriyle ulaşıp sohbet toplantılarının yerini ve saatini bildirdikleri belirlendi.

Savcı Emrah Yıldırım, iddianamede ’Asker abilerinin’ telefon numarası şifreleme, ’doksan dokuza tamamlama’, ’sondan dördüncüyü dört arttırma’, ’sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme’, ’telefon numaralarına 1 ekleme ya da çıkarma’ gibi gizli yöntemler izlediklerini ortaya çıkardı.

İddianamede telefon numarası şifreleme yöntemleri şöyle anlatıldı:

* Doksan dokuza tamamlama: Kayıtlı telefon numarasının son iki rakamını 99 sayısından çıkararak ortaya çıkan rakamı yazmak. Mesela son iki rakamı 01 olan telefonu 98 ya da 23 olan telefonu 76 olarak kaydetmek gibi bir şifreleme yöntemidir. Bu rehbere kayıtlı numara için yapılabildiği gibi not alman kğıtlardaki numaralar için de yapılabilmektedir.

* Sondan dördüncüyü dört arttırma: Telefon numarasının sondan dördüncü rakamına dört eklenerek kaydedilmesidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 02 44 olarak kaydedilir.

* Sondan ikinci ve dördüncü rakamı yer değiştirme: Telefon numarasının sonran ikinci ve dördüncü rakamların yerlerinin değiştirilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0 505 444 42 64 olarak kaydedilir.

* Telefon numarasını oluşturan rakamlara 1 ekleme 1 çıkarma: Telefon numarasını oluşturman rakamlara operatör kodundan sonra gelen rakamlara soldan başlayarak sıra ile 1 ekleyerek 1 çıkartarak kaydedilmesi yöntemidir. 0 555 444 62 44 numaralı telefon kaydedilirken 0555 535 53 35 olarak kaydedilir.

YÖNTEM ÇÖZÜLDÜ 331 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince sabit hatlar üzerinden ve şifreleme yapılan cep telefonu numaraları üzerinde yapılan incelemenin ardından aranan şüphelilerin tamamının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevli personeli olduğu belirlendi. İddianamede, polis ekiplerince çözülen yöntemlerin ardından Tekirdağ’da 331 askerin gözaltına alındığı, 124 şüphelinin tutuklandığı, gözaltına alınan 108 şüphelinin de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ettiği belirtildi.