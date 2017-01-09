Jandarma zaten komutasından alınmıştı şimdi de Kara, Hava ve Deniz orduları elinden alındı Genelkurmay Başkanlığı'nın.

Tanıdığım sevdiğim bir insan ama bu kadar pasif kalacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adım adım paramparça edilmesine tepkisiz sessiz kalacağını asla düşünmezdim.

Yüzlerce yıllık gelenekleri olan Türk Silahlı Kuvvetleri yani Mehmetçik ocağı hızla güç kaybediyor.

Dost acı söyler.

Ne yazık ki tablo şöyle:

Hulusi Akar; TSK'nın parçalanmasına bakar, siyasileştirilmesine paşa paşa bakar...

FETÖ ile mücadele için çıkarılan (!) Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) çerçevesinde son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile;

- Kuvvet komutanının atanması veya görev süresi uzatımını Millî Savunma Bakanı önerecek. Başbakan'ın imzası ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile belli olacak.

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının TSK ile ilişkisi tamamen kesilerek İçişleri Bakanı'na bağlandı,

- Asteğmen ile albay rütbeleri arasında yapılacak rütbe terfileri Jandarma ve Sahil Güvenlik'te İçişleri Bakanı, kuvvet komutanlıklarında ise Millî Savunma Bakanı'nın onayı ile yapılacak,

- İlköğretim mezunları uzman çavuş olabilecek, lise mezunu çavuşun komutanı olacak, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası; Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında oluşturulacak yüksek disiplin kurullarınca verilecek

- Daha önce Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen ve Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek general ve amiral kadroları da artık Millî Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek.

Askeri okullar, yani liseler ve Harp okulları Genelkurmay'dan alınmış, Akar Paşa tepkisiz kalmıştı.

Oldu olacak Genelkurmay Başkanlığı kadrosunu da iptal edin ve Millî Savunma Bakanları bu görevi de üstlensin.

Orduları olmayan komutan olur mu?

Hangi üst akıl AK Parti'ye bu kararnameleri çıkarttırıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım siyasallaştırılıyor.

Anayasa değişikliği ile Genelkurmay Başkanı da partili Başkan'a bağlanınca, TSK ruhuna fatiha...

Görülmüyor mu?

Anlaşılmıyor mu?

Fark edilmiyor mu?

Hadi Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'ni AK Parti'ye teslim etti diyelim.

7'si muhalif biri de yandaş Bahçeli olduğuna göre kalan 32 MHP Milletvekili de teslim mi oldu?

Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si nerede?

Deniz Baykal'a mı atacaklar tepki verme görevini?

KHK ile emrin üniformayla verilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Astlara, üniformalı veya üniformasız asker amirleriyle, sivil amirlerinin verdiği emirleri yerine getirme zorunluluğu getirildi.

Yani siyasetçi emredecek, asker "Baş üstüne" diyecek.

Ey MHP Milletvekilleri,

Ey CHP Milletvekilleri,

Türk Silahlı Kuvvetleri AKP Silahlı Kuvvetleri haline getirildi.

Akar Paşa, bakar Paşa oldu, ya sizler?

Uyuyor musunuz?