Orduyu kurdular sıra federal bölgede...

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Kuzey Suriye'de 6 kantonu içeren 3 federal bölgenin kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Türkiye'nin olası müdahalesine karşı Suriye'de ABD'nin desteğiyle kurulan sözde Kürt ordusunun ardından 3 federal bölgeden oluşan Kürt yapısı da oluşturulmaya başlanacak. Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin içinde olduğu bir ordunun kurulmasının ardından Kuzey Suriye Federal Bölgesi'nin de oluşturulmak istendiğini belirtti. Pekin, "Rakka operasyonu devam ederken bir sorun çıkmaması için ABD bu orduyu kurdu zaten. Artık hedef 3 federal bölgenin kurulması. Bu üç federal bölge ise kendi içinde kantonlardan oluşacak. Böyle bir planın olduğu açıkça ortaya çıktı" diye konuştu. Türkiye'nin işte tam da bu noktada uluslararası ilişkileri kullanabilmesi gerektiğini söyleyen Pekin, "Rusya, İran ve Suriye ile bu sorunun çözümünde iş birliği yaparken aynı zamanda ABD'ye de Türkiye'yi kaybetmenin ne anlama geleceğini iyice göstermemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin içinden geçtiğimiz süreçte 3 ya da 4 eş güdümlü hamle yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Pekin, şunları kaydetti: "Birincisi Esad konusundaki tutumunu değiştirmek. İkincisi Tel Rifat Bölgesini alarak Afrin'in güney ile irtibatını kesecek. İdlib bölgesini İran ve Rusya ile halledecek. Yani burada İran, Rusya ve Türkiye arasında ciddi bir iş birliği olacak. Bunun dışında yeteri kadar gücün bölgeye gönderilmesi gerekiyor. O bölgeye yığınak yaparsanız güçlü olduğunuz anlaşılır. Bunu karşıya göstermek zorundasınız." Kurulması planlanan Kuzey Suriye Federal bölgesinin 3 değişik yapıdan meydana geldiğini bildiren Pekin, şöyle devam etti:



"Bunlardan bir tanesi Kamışlı bölgesi. Kamışlı bölgesi iki ana bölgeyi hedefliyor. Kobani ile El Cezire dediğimiz bölge. Yani burası iki kantonu içine alıyor. Diğer bölge Fırat bölgesi. Burası da 2 kanton. Bunlardan biri Cerablus. Afrin ise 3'üncü federe bölge. Burası da 2 kantondan oluşuyor. Türkiye'nin işte bu konuyu çok iyi incelemesi gerekiyor. Buna göre önlemlerini alması gerekiyor."



Bu yapının ortaya çıkmasında Rakka operasyonunun kaderinin önemli olduğuna dikkat çeken Pekin, "Küresel güçler kantonlaşmayı Rakka operasyonu bitmeden gerçekleştirmek istemiyor. Ancak diğer yerel güçler 'Rakka operasyonu biterse bu iş olmaz, ABD bizi satar' düşüncesinde. ABD kendilerini terk etmeyeceğini göstermek için ordu kurdu. Onları bir şekilde halletti. Rakka harekâtı devam ederken bu federal bölgeyi hayata geçirmek istiyorlar, meşru bir yapı olarak dünyaya ilan etmek istiyorlar" şeklinde konuştu. İsmail Hakkı Pekin, Rakka'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu ve yine Suriye'deki bütün aktörlerin birbirlerinin hamlelerini beklediğini aktardı. Türkiye'nin İdlib'i mutlaka temizlemesi gerektiğini ve Afrin konusunda önlem almasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Pekin sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun nedeni ABD'nin oraya gelmesini engellemek. Bunu yaparken İran ve Rusya'dan destek alabiliriz. Ancak bu noktada sorun yine Afrin'e döner. Burada ise sadece YPG yok, aynı zamanda diğer Kürt grupları da var, Rusya bunlarla görüşüyor, Türkiye de bunlarla görüşmeli. Bir an önce önlem almalı. Bu tabloyu çizerken, şunun için söylüyorum, Türkiye er yada geç ABD'nin desteklediği Kürt gruplarla orada karşı karşıya gelecek ve çatışma olacak."