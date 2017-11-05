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Org. Akar ve komutanlar Yüksekova'da esnafı ziyaret etti

Org. Akar ve komutanlar Yüksekova'da esnafı ziyaret etti 1
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları geceyi Dağlıca'da geçirdikten sonra Yüksekova'da esnafı ziyaret etti.
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Yeni Çağ Gazetesi
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