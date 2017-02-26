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'Organik' diye satıyorlarmış!

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'Organik' diye satıyorlarmış!
İzmir'de bir depoya düzenlenen baskında, böcek ve farelerin üzerlerinde gezindiği 3 ton kuruyemiş, cezerye, kuru incir, kayısı ve kuru üzüm ele geçirildi. İşletme sahibi ürünlerini, kent pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtarak satış yaptığı belirtildi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Buca Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler depoda gördükleri karşısında şaşkına döndü. Farelerin yavrulayıp çoğaldığı, haşerelerin gezdiği depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru domates, cezerye, pestil, bitki çayı ve kuruyemiş bulundu. 

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Ekipler rutubetten küflenmiş duvarlarla çevrili depoda yaptıkları incelemede, çuvallarda bekleyen ürünlerde kokuşma ve bozulma tespit etti. Firma sahibinin bu ürünleri semt pazarlarında 'organik ürün' diye tanıtıp sattığı öne sürüldü. 
Ekipler insan sağlığını hiçe sayarak üretim yapan firma hakkında işlem yaparken, ürünlere de imha edilmek üzere el koydu.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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