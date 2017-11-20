Orhan Uğuroğlu bu akşam CNN TÜRK'te
Salı gecelerinin vazgeçilemez tartışma programı olan ve Şirin Payzın tarafından hazırlanıp sunulan "Ne Oluyor?" canlı yayına yazarımız Orhan Uğuroğlu da konuk oluyor.
Rıza Sarraf Davası, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 1 Aralık'ta yapılacak yargılanması ve bugün yapılan 28 Şubat Davası hakkında usta televizyoncu Şirin Payzın soracak Uğuroğlu ve diğer konuklar görüşlerini açıklayacaklar.
Ne Oluyor?" bu akşam saat 21.00'da CNNTÜRK'te.
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