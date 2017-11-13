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Orhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyor

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Orhan Uğuroğlu CNN Türk’e konuk oluyor
Yeniçağ Gazetesi Yazarı ve Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü gazeteci Orhan Uğuroğlu, 14 Kasım 2017 tarihinde bu akşam CNN Türk’te Şirin Payzın’ın hazırlayıp sunduğu “Ne Oluyor” programına saat 21.00’de konuk oluyor.

Programda AKP’nin son günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yakın olma politikası, İYİ Parti’deki gelişmeler, CHP Milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu’nun yargılanmasına ilişkin hukuki gelişmeler ile Türkiye’nin gündeminde yer alan ekonomik, diplomatik ve siyasi konular ele alınacak.

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