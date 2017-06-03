Orman: Aziz Yıldırım benim için bitmiştir

Şampiyonluk kutlamaları öncesi CNNTürk'e canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Başkanı Orman, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Şampiyonluk ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere CNNTürk'e canlı yayın konuğu olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım hakkında açıklamada bulundu.

Orman'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle:

"Bugün bizim düğün günümüz. Kupamızı kaldıracağız. Ama Ramazan ayındayız. Oruç tutan insanlara saygılı olmalıyız.

Bizim genetiğimizde mütevazılık vardır. Havalı insanlar değiliz. Formasında Türk bayrağını taşıyan tek kulübüz.



Benim bir ekibim var, nerede olursa olsun, hakaret edenlere dava açıyorum. O paraları da biriktiriyorum, klavye delikanlıları adında okul yaptıracağım.

Her takım taraftarı benim yanıma geliyor. İnanılmaz derecede bir sevgi ve saygı görüyorum.

Aziz Yıldırım ile eskiden iyi bir ilişkimiz vardı. Bel altı bir açıklama yaptılar benim hakkımda. Benim için bitmiştir.

Beşiktaş son 2 senede şampiyon oldu ve helal ederek şampiyon oldu. Ağlayarak şampiyon oldu diyenler züğürt tesellisi arıyor."