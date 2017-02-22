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Orta Doğu, ABD ve İsrail'in çıkarına göre şekilleniyor

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Orta Doğu, ABD ve İsrail'in çıkarına göre şekilleniyor
Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, yaşanan olayların küresel anlamda dengesiz bir ortam yarattığını ifade etti.

Fatih Erboz / Yeniçağ

Başkan Trump'un dengeleri yeniden oturtmak için kolları sıvadığını belirten Eslen, ABD'nin 11 Eylül olaylarının ardından aldığı inisiyatifle BOP, GOP ve Arap Baharı ile Orta Doğu'yu kaosa soktuğunu söyledi.

Eslen, "Burada birçok aktör var. Türkiye ABD ile hareket ettiği zaman Rusya'yı dengelemek durumunda. ABD ve Rusya ile ilişkileri geliştirirken İran'ı da düşünmek zorunda. Batı tarafından kurgulanmış ve Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Şii-Sünni çatışması İran ile Türkiye'nin anlaşmasıyla sona erebilir. İran ile Türkiye anlaşırsa kan durur" dedi. Eslen, jeopolitik dengenin oluşması sonucu fay hatlarının hareketlenmesiyle küresel dengesizliklere bağlı olayların sürdüğüne dikkat çekti. ABD'nin Orta Doğu'nun şekillenmesi için mezhep savaşı icat ettiğini dile getiren Eslen, "ABD Şii-Sünni savaşını icat etti. Bu oyuna gelindi. Müslümanlar kendi içlerinde savaş verirken ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına göre Orta Doğu'yu şekillendiriyorlar" dedi.

 

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