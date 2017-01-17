"Ortadoğu'da kabile reisine boyun eğdiler"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyada kuş uçsa bize sorarlar diyorlardı. Şimdi Ortadoğu'da bir kabile reisine boyun eğdiler" diyerek Hükümet'i eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Dış politikada defalarca söyledik, yalnış yapıyorsunuz dedik. Suriye'yi karıştırdık, Irak'ı karıştırdık, Rusya ile kavga ettik, İran'la kavga ettik. Yapmayın dedik! Siz Baasçısınız dediler! Siz bilmezsiniz dediler! Dünyada kuş uçsa bize sorarlar diyorlardı. Şimdi Orta Doğu'da bir kabile reisine boyun eğdiler" diye konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sevinçli bir haberi sizinle paylaşmak isterim. İstanbul'daki polis arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onları hep beraber alkışlayalım. Polis arkadaşlarımızın zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Polise ve askerimize sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Kabul etmiyoruz. Nasıl ki polis arkadaşlarımız Reina katliamcısını yakaladılarsa Adil Öksüz'ü de yakalamasını bekliyoruz.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

"Bütün milletvekillerimize, özellikle grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Bir kadın vekilimize saldıracak kadar alçaldılar. Bizim mücadelemiz bayrak mücadelesidir. Vatan mücadelsidir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bizim mücadelemiz budur. Bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Biz muhalefeti bu sorumluluk içinde yapıyoruz, sarayda oda kapma muhalefeti için değil. Hırslarımızı tatmin etmek için siyasi bir mücadele yapmıyoruz.Öç alma duygusuyla siyaset yapmıyoruz.

"Ankara'daki beylerin çocukları Fırat Kalkanı'na gitmeyecek orada fakir fukaranın çocukları şehit düşecek. Böyle siyaset olmaz olsun.

"15 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Defalarca uyardık, bizi suçladılar. Bugün haklı olduğumuz ortaya çıktı. CHP'nin şu konudaki eleştirisi haksızdır diyemez! Doğrunun yanında olduk, doğru yasalar getirdiklerinde biz de destekledik. Siyaset, özellikle yönetenler yaparsa bunun bedelini millet öder.

"Ergenekon Balyoz davalarını düşünün. TSK'ya en büyük darbeyi Ergenekon ve Balyoz'la vurdular. İntiharlar oldu. Sonra dediler ki hata yapmışız. Kumpasa teslim olduk dediler. Bunun faturasını kim ödedi askerler, masum insanlar ödedi.

"15 Temmuz darbesi oldu, şimdi diyorlar ki yalnış yaptık, Allah bizi affetsin. Allah sizi affederde mağdurlar sizi affeder mi? 1 milyon kişi mağdur oldu. İnsanlar aç susuz bırakıldı.

"Dış politikada defalarca söyledik, yalnış yapıyorsunuz dedik. Suriye'yi karıştırdık, Irak'ı karıştırdık, Rusya ile kavga ettik, İran'la kavga ettik. TIR'larla silah gönderdik. IŞİD'i kanka belledik. Yapmayın dedik! Siz Baasçısınız dediler! Siz bilmezsiniz dediler! Dünyada kuş uçsa bize sorarlar diyorlardı. Şimdi Ortadoğu'da bir kabile reisine boyun eğdiler.