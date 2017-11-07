Ortadoğu'da silahlanma yüzde 200 arttı

Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı son beş yılda neredeyse yüzde 200 arttı.

Küresel çapta silahlanmaya harcanan para, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011 yılında ilk kez arttı. Dünya, geçen yıl silaha bir trilyon 680 milyar dolar harcadı. Bu harcamada, Ortadoğu ülkelerinin payı büyük.



Son beş yılda Ortadoğu ülkelerinin küresel silah ithalatındaki payı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. 2012-2016 döneminde Ortadoğu'nun silah ithalatı yüzde 86 arttı. Bölge ülkeleri arasında aslan payı ise Suudi Arabistan'ın.



Suudi Arabistan, dünyanın Hindistan'dan sonra en büyük silah ithalatçısı. Körfez Krallığı'nın, silah ithalatı son beş yılda önceki beş yıla göre yüzde 212 arttı. Katar'ın ithalat artışı ise yüzde 245 olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan geçen yıl silahlanmaya 50 milyar dolar para harcadı. Onu, 18 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İran ve İsrail'in savunma bütçesi yaklaşık 14'er milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



Türkiye, yaklaşık 11 milyar dolarla bölge ülkeleri arasında beşinci sırada. Umman ve Irak 9'ar milyar, Kuveyt 7 milyar, Katar 5 milyar dolarla ilk 10'da yer alıyor.



Küresel silah ihracatında ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya başı çekiyor. Silah satışının yüzde 74'ünü bu beş ülke gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üç büyük müşterisi ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye. Suudi Arabistan, İngiltere için de karlı bir pazar oluşturuyor. İngiltere silah satışının yarısını körfez krallığına yapıyor.