Ortaylı: "Hala insanlar ağlaşıyor, Ruslara bile öğrettim!"

Milli Kültür Şûrası'nda konuşan ünlü tarih profesörü Ortaylı, Osmanlıca öğretilmesi konusuna değindi ve "Bu yaşa geldik hala insanlar ağlaşıyor. Osmanlıca 15 günde öğrenilir. Ruslara bile öğrettim" dedi.

III. Milli Kültür Şûrası'nda konuşan Tarih Profesörü İlber Ortaylı, "Bu yaşa geldik hala insanlar ağlaşıyor. Osmanlıca 15 günde öğrenilir. Ruslara bile öğrettim" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplumun her kesimini, millî kültürü korumak ve geliştirmek maksadıyla bir araya getirmeyi amaç edinen III. Milli Kültür Şûrası, 3-5 Mart tarihlerinde 3 gün süren oturumların ardından tamamlandı. III. Milli Kültür Şûrası sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

ÖNCE KENDİ DİLİMİZ

İlber Ortaylı, Türkiye'nin farklılıklara kapalı olmadığını vurguladığı konuşmasında dilin önemine dikkat çekti. Ortaylı "Mazide bir Endülüs vardı. Orada insanlar Latince, Arapça, İbranice konuşurdu. Her millet birbirinin dilinde felsefe yapardı. Biz de Endülüs olabiliriz ama önce kendi dilimiz" dedi.

İBN-İ HALDUN'U ÇIKARAN COĞRAFAYADA ONU ANLAYAN KALMAMIŞ

Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Endülüs'ü ziyaret ettiğini belirterek, "İbn-i Haldun'u çıkaran coğrafyada artık o adamın yazdıklarını anlayan insanların kalmadığını üzülerek fark ettim. İnsanlar kendi dillerine inmedikçe bir şey yaratmaları mümkün değildir. Bu yaşa geldik hala insanlar ağlaşıyor. Osmanlıca 15 günde öğrenilir. Ruslara bile öğrettim. Bunu bir problem haline getirmemek lazım. Her şey istemekle olur. Kültür Bakanlığı'nın içinde Türkiye'nin en eski kurumları var, açılmayan kadrolar var. Ağlaşmak yerine harekete geçmek lazım. New York'a opera vatandaş inisiyatifi ile kuruldu. Haydarpaşa yandığında içimden 'burası ne güzel opera binası olur' demiştim. İstanbullu bekliyor ki kendiliğinden oluşsun. Tembel, öğrenmeye üşenen tenkitsiz bir nesil yetişti. Eğer tüm delikanlılarınız, genç kızlarınız Türkçe konuşamıyorsa siz çoktan kaybetmişsinizdir. Böyle konuşan insan okula alınmaz. Siz medyaya televizyona bozuk dilli insan çıkarıyorsunuz. Bu yayınlarla siz çocuklarınıza dilinizi öğretemezsiniz" diye konuştu.