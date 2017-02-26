Ortaylı: Vatan için göreve hazırım

Ünlü tarihçi Ortaylı, katıldığı televizyon programında eğitim kalitesinin neden düşük olduğunu anlattı. Bakanlık'tan çalışma teklifi gelirse kabul eder misiniz sorusuna ise " Tabiiki de giderim. Askerlik ve vatan müdafaası gibidir." cevabını verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programının konuğuydu. Önemli açıklamalarda bulunan Ortaylı'nın gündeminde eğitim vardı.

Son 50 yılda Türkiye’de yanlış bir eğitim sisteminin izlendiğini savunan Ortaylı, “Bugün de, eğitim verecek, sistemi yönetecek insanlar, yeterli kalite ve birikime sahip değil” dedi. Ortaylı, yeni müfredatın da yetersiz olduğunu vurguladı ve Milli Eğitim Bakanlığından çağrı gelmesi halinde, bunu vatani bir görev kabul edeceğini ve doğru bir müfredat hazırlanabilmesi için yardım edeceğini söyledi.