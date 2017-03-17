Örtülü Ödenek paraları 'evet'e mi gidiyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "Evet kampanyasına büyük paralar harcanıyor. Yoksa örtülü ödeneğin paraları evet kampanyasına mı gidiyor?" diyerek örtülü ödeneğin referanduma harcandığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, referandum çalışmaları kapsamında bulunduğu Bursa'da CHP İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Örtülü ödenek paralarının 'evet' kampanyasına harcandığını iddia eden Cankurtaran sözlerine şöyle devam ett:

“Örtülü ödenek halkın parasıdır ve çoğunlukla ülkenin güvenliği için gereken acil ihtiyaçlarda kullanılır. Örtülü ödenekten yapılan harcamalar son yıllarda sürekli artıyor ama paraların ne amaçla kullanıldığı belli değil. Üstelik harcamalar referandumun gündeme geldiği Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 72, geçen yılın Şubat ayına göre ise yüzde 65 artarak adeta patladı. Son iki ayda harcanan paranın tutarı ise 459 milyon liraya ulaştı. Ne oldu da referandum gündeme geldikten sonra örtülü ödenekten harcamalar patladı Gördüğümüz kadarıyla ‘evet kampanyası’ için büyük paralar harcanıyor. Her yer devasa evet afişleriyle dolu. Nereden geliyor bu değirmenin suyu Yoksa örtülü ödeneğin paraları evet kampanyasına mı gidiyor O parada yetimin, öksüzün herkesin hakkı var ve ülkenin güvenliği için size emanet edildi. Bu paralar ne evet ne de hayır için harcanamaz. Hükümet bir an önce kamu vicdanını rahatlatmak için örtülü ödenekte yaşanan bu harcama artışının nedenini açıklamalıdır.”

"TÜRKİYE'NİN ONURU AYAKLAR ALTINDA ANCAK ONLAR 'EVET' DERDİNDE"

Bazı AKP’li yetkililerin Hollanda ile yaşanan krizin evet oylarını arttıracağını söyleyerek sevindiğini hatırlatan Cankurtaran, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin onuru ayaklar altında ancak onlar evet derdinde. İlk defa bir NATO ülkesinin bakanı sınır dışı ediliyor, onlar seviniyorlar. Nerede kaldı sizin vatanseverliğiniz Şahsen bu olayların vatandaşın referandum tercihini etkileyeceğini düşünmüyorum. Ancak yine de oldu ki çevrenizde kararsız olup Hollanda yüzünden evete döndüğünü söyleyen olursa şunu hatırlatın sadece. Referandumdan sonra AKP Hükümeti ve Erdoğan tıpkı İsrail ve Rusya karşısında olduğu gibi çark edince pişman olursunuz, kendinizi aldatılmış hissedersiniz. Unutmayın bunlara güvenerek Mavi Marmara'ya binip orada şehit olan 9 vatandaşımız karşılığında bir özür bile almadan sadece 20 milyon dolara konuyu kapatmış bir hükümetten bahsediyoruz. Referandum Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir konudur. AKP'nin dönemsel şovlarına bakarak geleceğimizi karartacak bir karara ortak olmayın. Tam tersine güçlü bir hayır ile ‘Oyununu gördüm ve aldanmıyorum’ demelisiniz.”