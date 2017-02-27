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Oscar ilk kez bir Müslümana gitti

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Oscar ilk kez bir Müslümana gitti
Toplam 14 dalda aday gösterilen La La Land filmi altı tane Akademi Ödülü'yle geceden ayrıldı. Aynı filmdeki performansıyla Mahershala Ali, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kazandı ve heykelciği kucaklayan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti.

Oscar gecesine damga vuran olay en iyi film ödülünün yanlış açıklanması oldu. Emektar aktör Warren Beatty'nin anonsuyla en iyi film ödülü kazandıklarını sanarak sahneye çıkan film ekibi birkaç dakika sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Çünkü zarflar karışmış ve aslında en iyi film ödülünü Moonliht kazanmıştı.

OSCAR KAZANAN İLK MÜSLÜMAN OYUNCU

Böyle büyük bir skandalla noktalanan gecede erkek ve kadın oyuncu dallarında büyük bir sürpriz yaşanmadı. Ama gecede Oscar hatta sinema ödülleri tarihine geçecek ilginç anlar yaşandı.

Moonlight filmindeki performansıyla Mahershala Ali, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı ve bu dalda heykelciği kucaklayan ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti.

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