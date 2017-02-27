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Oscar Ödülleri'nde skandal
Oscar Ödülleri'nde skandal
89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.
27 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
Etiketler:
oscar
,
zarf
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hata
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la la land
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.