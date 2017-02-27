Oscar Ödülleri'nde skandal

89'uncu Oscar Ödülleri'nde En iyi Film Ödülü açıklandığında bir skandala imza atıldı. Zarflar karışınca, ödül önce La La Land ekibine verildi. Ancak daha sonra sahneye ödülün gerçek sahibi Moonlight ekibi çağrıldı.

89'uncu Oscar törenine damga vuran skandal, Hollywood'un emektar oyuncularından Warren Beatty Faye Dunaway'ın en iyi film ödülünü açıklamasıyla başladı.

Beatty ve Dunaway, ödülü La La Land filminin kazandığını anons etti. Ardından filmin bütün ekibi sahneye çıktı. Filmin kadrosu sevinç içinde sahneye çıkıp ödülü kutladı. Film ekibi tek tek teşekkür konuşması yapmaya başladı. Sıra filmin yapımcılarından Fred Berger'e geldiğinde ise beklenmedik bir gelişme oldu.

Zarfların karıştığı açıklandı ve La La Land'in diğer yapımcısı Jordan Horowitz de yapılan yanlışı düzeltmek için devreye girdi. Horowitz, "Hayır hayır, bir hata var. Moonlight, en iyi film ödülünü siz kazandınız... Bu bir şaka değil" diyerek, Moonlight ekibine seslendi.

Büyük bir mutluluk yaşayan La La Land ekibinin sevinci de yarım kaldı.

ÖDÜLÜ GERİ ALDILAR



La Land Land ekibi ödülü almak için sahneye dahi çıktı. Ancak daha sonra bir karışıklık olduğu belirtilerek, Moonlight ekibi sahneye çağrıldı.

"ZARFIN ÜZERİNDE EMMA STONE YAZIYORDU"



Ödülün sahibini duyurmak için sahneye çıkan deneyimli oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, neden yanlış ismi açıkladıklarını şöyle izah etti: "Bize verilen zarfın içindeki kartta, 'Emma Stone - La La Land' yazıyordu."