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Osman Baydemir serbest

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Osman Baydemir serbest
HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada, çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Baydemir savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Baydemir, öğlen saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi önündeki etkinliğe katıldıktan sonra daha önce hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı, polisler eşliğinde Adliye’ye götürüldü. 

Osman Baydemir’in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP’nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012’de Batıkent Meydanı’nda düzenlemek istediği mitingin yasaklanması nedeniyle, milletvekilleri ile birlikte gittiği Diyarbakır Valiliği önünde kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, ’Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme hakimi, sanığa usulüne uygun tebligat çıkarılmasına rağmen 23 Mart’ta duruşmaya katılmadığı için, 26 Mayıs’ta görülen duruşmaya zorla getirilmesi için çıkarılan zorla getirme kararlarının iade edildiğini, bu nedenle hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti.

Baydemir, hakkında yakalama kararı bulunan dosya kapsamında ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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