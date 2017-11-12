Osman Baydemir serbest bırakıldı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Baydemir'in terör örgütü propagandası yapmaktan yargılandığı bir davadan hakkında zorla getirme kararı olduğu öğrenildi.

Baydemir, Bakırköy Adliyesi’ne götürüldü. Baydemir'in, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.