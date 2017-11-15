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Osman Tanburacı darp edildi

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Osman Tanburacı darp edildi
Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma nedeniyle yumruklu saldırıya uğradı.

Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşanan tartışma sonrası fiziki saldırıya maruz kaldı. 

Trafiği tıkayan bir aracın sürücüsü kendisini uyaran Tanburacı ile tartışma içerisine girdi. Bir anda Tanburacı'nın üzerine yürüyen sürücü, ünlü spor yazarına yumruk attı. Aldığı darbe ile çantası ve telefonu yere düşen Osman Tanburacı'yı çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Olayın ardından Hürriyet'e konuşan Tanburacı, "Söylenecek çok bir şey yok aslında. İşin takibi için Karakola da gittim. Yarı yaşında olan bir adam, 70 yaşındaki bir adama saldırıyorsa bitmişiz biz. Başka ne denilebilir ki... Ben kolay kolay bir şeyin peşini bırakmam. Elimden gelen ne varsa yapacağım. Olayı bu ve bunun gibi trafik magandalarının yanına bırakmayacağım" dedi. 

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