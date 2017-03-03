Osmangazi'de indirime rağmen 'taahhüt' tutmadı

Osmangazi Köprüsü'nde ocak ayında yapılan 24 lira indirime rağmen yabancı şirkete taahhüt edilen geçiş sayısının üçte bir rakamı yakalanamadı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı başvuruya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kendisine verdiği 24 Şubat 2017 tarihli yanıttaki rakamları açıkladı.

Buna göre Osmangazi Köprüsü'nden, Aralık 2016'da 271 bin 671 ve Ocak 2017'de 380 bin 814 otomobil eşdeğer araç geçti. Şubat 2017'nin ilk 20 gününde geçen araç sayısı da 288 bin 797 oldu. İşletmeci şirkete günlük 40 bin (Aylık 1 milyon 200 bin) geçiş garantisi verildiği dikkate alındığında, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı çok düşük kaldı.

CHP Milletvekili Akar, köprü geçiş ücretinin 1 Ocak 2017'den itibaren 89 liradan 65 liraya düşürülmesine karşın, garanti edilen günlük 40 bin araç geçişine karşın geçen araç sayısının 12 binlerde kaldığını söyledi.

"133 LİRA OLMASI GEREKTİ"

Geçen yıl 30 Haziran'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nde işletici firma ile yapılan sözleşmeye göre 35 dolar+ KDV geçiş ücreti belirlendiğini, ancak bunun ilk başta 89 lira olarak uygulandığını, sonra 65 liraya düşürüldüğünü belirten Akar, oysa ocak ayındaki dolar kuruna göre araç geçiş ücretlerinin 133 lira olması gerektiği görüşünü savundu.

Milletvekili Haydar Akar, şunları söyledi:"AKP iktidarı ocak ayında geçiş ücretlerini 65 liraya düşürdü. Yani her geçen araç için de devlet 68 lira firmaya ödeme yapıyor. Yetmiyor, yine sözleşme gereği Ocak ayında toplam 1 milyon 240 bin araç garantisine rağmen geçen araç sayısı 380 binde kalıyor, yani bu da günlük 40 bin olarak belirlenen araç garantisi sayısının gerisinde kalarak 12 bin araç oluyor. Sonuç olarak devlet Ocak ayında geçen araçlar için firmaya 25 milyon lira fark öderken, geçmeyen araç için de 114 milyon lira ödeme yapıyor. Şubat ayında da değişen pek fazla bir şey yok. 19 milyon lira geçen araçlar için, 67 milyon lira geçmeyen araçlar için yani toplamda 50 günde 225 milyon lira milletin sırtına bindiriliyor."

KARAYOLLARI: HENÜZ FARK ÖDENMEDİ, HESAPLIYORUZ

Akar'ın başvurusu üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmeye göre Osmangazi Köprüsü'nün günlük araç garantisi 40 bin otomobil eşdeğer/gün araçtır. Köprü ve otoyoldaki tüm gişelerden elde edilen gelirlerin toplamı, garanti edilen araç sayılarına karşılık hesaplanan gelirden düşük olması halinde, aradaki fark genel bütçeden görevli şirkete ödenecektir. Bugüne kadar görevli şirkete herhangi bir ödeme yapılmamış olup, ödenecek tutar farkının hesaplama çalışmaları devam etmektedir."

ÜCRETLER DÜŞÜNCE GEÇİŞ ARTTI

Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayılarını şöyle açıkladı:

Aralık 2016 - 271 bin 671 otomobil eşdeğer/gün araç

Ocak 2017 - 380 bin 814 otomobil eşdeğer/gün araç

Şubat 2017- (20 Şubat 2017 dahil) - 288 bin 797 otomobil eşdeğer/gün araç .