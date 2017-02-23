Osmanlıspor 0-3 Olympiakos / Maç Özeti

Osmanlıspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'ne Olympiakos karşısında veda etti. Temsilcimiz 0-0'ın rövanşında sahasında Yunan ekibine 3-0 yenilerek macerasını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Turu’nda Osmanlıspor rövanş maçında Olympiakos ile karşılaştı. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kaybederek Avrupa’ya veda etti.

İlk maçtaki 0-0’lık skorun ardından takımlar rövanşın ilk yarısında da eşitliği bozamadı. Osmanlıspor birçok fırsatı kaçırdığı 45 dakika sonra ikinci yarıya kötü başladı.

47. dakikada Olympiakos kullandığı kornerde arka direğe seken topu tamamlayan Ansarifard, takımını öne geçirdi: 0-1.

Dakikalar 70’i gösterdiğinde umutlar iyice tükendi! Temsilcimiz, Olympiakos’un Tarik Elyounoussi ile bulduğı gole engel olamadı: 2-0. Androutsos kanattan getirdi. Bir çalımla içeri girdi. Ortasını da yaptı. Elyounossi boş kaleye kafayı vurdu ve golü attı.

Maça noktayı ise perdeyi açan Ansarifard oldu. İranlı forvet, Karcemarskas’tan seken topu kafayla tamamlayarak maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Osmanlıspor tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi’ne 2. ön elemeden katılmış, 3. ön eleme ve play-off turlarının ardından gruplara kalmıştı. Temsilcimiz Villarreal, Zürich ve Steaua Bükreş’in olduğu gruptan lider olarak çıkmıştı.