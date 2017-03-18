Osmanlıspor'un teknik direktörü Akçay istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Osmanlıspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay istifa etti.

Kaybedilen maçın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Mustafa Reşit Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Ölü topraklardaki konsantrasyon problemimiz devam ediyor. Bu sahadaki tüm ruhsal duruşumuzu etkiliyor. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Şu anda bunu yaşıyoruz. Kulübümün gelecek sezon için iyi bir planlama yapabilmesi için görevimi bugün burada bırakıyorum"



Bu sezon Osmanlıspor'u ilk kez Avrupa Kupaları'na götüren ve gruplardan çıkarak Olympiakos'a elenen Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son 4 haftadır maç kazanamıyordu. Başkent ekibi 31 puanla 11'inci sırada yer alıyor.