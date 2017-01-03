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ÖSO, barış görüşmelerinden çekiliyor

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ÖSO, barış görüşmelerinden çekiliyor
Suriye devletine karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplar, Astana toplantısı öncesinde, barış görüşmelerini durdurduklarını açıkladı.

Grupların açıklamasında, İran destekli güçler geri çekilene kadar "Türkiye ve Rusya tarafından öncülük edilen ateşkes ve barış görüşmelerine" katılmayacakları belirtildi.

Bu arada Suriye Al-Watan gazetesi ÖSO’ya bağlı grupların Suriye mevzilerine defalarca ateş açtığını duyurdu.
Suriye Arap Ajansı SANA’da ateşkes anlaşmasının dışında olan IŞİD ile Nusra Cephesi mevzilerine saldırıldığını duyurdu

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes geçen Cuma günü yürürlüğe girmiş ve barış görüşmelerinin
Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay içinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan barış görüşmeleri öncesinde sağlanan ateşkes anlaşmasını Cumartesi günü onaylamıştı.

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