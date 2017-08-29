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ÖSO ile ABD arasında çatışma!

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ÖSO ile ABD arasında çatışma!
Suriye'nin Menbiç bölgesinde, Türkiye'nin desteklediği ÖSO birlikleri ile ABD askerleri arasında çatışma çıktı. Bu bölge ABD ve terör örgütü YPG kontrolünde bulunuyordu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’nin kuzeyinde ABD ordusu ile terör örgütü YPG’nin kontrolü altındaki Menbiç yakınlarında çatışma çıktığını açıkladı. Dillon, çatışmanın koalisyon güçleri ile Türkiye destekli ÖSO askerleri arasında yaşandığını duyurdu.

ABD ASKERLERİ SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Reuters’in haberine göre, Albay Ryan Dillon, “Güçlerimiz saldırıya uğradı. Yanıt olarak ateş açıldı. Ardından da güvenli bir yere saklandılar” diye açıkladı.

ANKARA’YA UYARI

Albay Ryan Dillon, koalisyonun Türkiye destekli grupların bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde Ankara’yı uyardığını kaydetti.

“DURUMU TÜRKİYE’YE BİLDİRDİK”

Koalisyon sözcüsü Dillon yaptığı açıklamada, “Bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla görevini icra eden devriye güçlerimize son iki haftada birçok kez ateş açıldı” ifadelerini kullanarak, “Durumu Türkiye’deki mevkidaşlarımıza bildirdik ve devriyelerimizi sürdürdük. Ancak her zaman hazırlıklıyız ve bu bölgede kendimizi korumaya hazırız” ifadelerini kullandı

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