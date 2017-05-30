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Ospina Fenerbahçe'de iddiası

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Ospina Fenerbahçe'de iddiası
Times gazetesi futbol yazarı Henry Winter'ın Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı iddiası gündeme damgasını vurdu.

Times gazetesi futbol yazarlarından Henry Winter, David Ospina'nın önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceğini iddia etti.

Petr Cech'in arkasında yedek beklemekten mutsuz olan Kolombiyalı kaleci David Ospina'nın takımdan ayrılmak istediği daha önce de İngiliz basınına konu olmuştu.

En son FA Cup finalinde Arsenal'in kalesini koruyan ve sezonu kupayla kapatan tecrübeli kaleciyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Henry Winter, 'Gerçek şu ki Ospina Fenerbahçe'ye gidiyor' dedi. TalkSport'a konuşan gazeteci, Ospina'nın birkaç gün içinde İstanbul'a uçacağını da iddia etti.

Ospina, Arsenal'e 2014 yılında transfer olmuştu. 77 kez Kolombiya kalesini koruyan tecrübeli kaleci Premier Lig'de ise sadece 24 maçta görev yapmıştı.

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