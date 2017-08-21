ÖSYM Başkanı İstifa Etti

ÖSYM'deki yerleştirme skandalı sonrasında Başkan Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nda yaşanan skandal sonrasında binlerce öğrencinin kaderiyle oynanmıştı.

ÖSYM'de basın mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı.

Hatalı yerleştirmenin memur hatasından kaynaklandığını ileri süren Demir, sadece kendisinin istifa ettiğini, hata yapan personelle ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını söyledi.