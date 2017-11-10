ÖSYM gelecek yılın sınav takvimini açıkladı

ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2018 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 23 Haziran'da, 2. oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 1 Mart-21 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 4 Nisan olarak belirlendi. YKS sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak. 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 2 Ağustos'ta duyurulacak. KPSS tarihleri Kamu Personel Seçme Sınavı (2018-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 22 Temmuz'da, 2018-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün oturumları 28 Temmuz'da, 2. gün oturumları 29 Temmuz'da yapılacak. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı 5 Ağustos 2018'de düzenlenecek. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulacak. 2018-KPSS-Ortaöğretim Sınavı 7 Ekim'de yapılacak ve sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak. 2018-KPSS-Ön Lisans Sınavı ise 4 Kasım'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 29 Kasım'da duyurulacak.