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ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Üniversite yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak” ifadeleri kullanıldı.

10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yapılan duyuruda ise üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM’nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.

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