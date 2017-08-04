ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Üniversite yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak” ifadeleri kullanıldı.

10-11 ve 17-18 Haziran’da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 18-26 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapmıştı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yapılan duyuruda ise üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM’nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacağı bildirildi.