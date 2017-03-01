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ÖSYM'den, YGS açıklaması

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ÖSYM'den, YGS açıklaması
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 22 Şubat tarihli 2017 YGS adaylarının sınava girecekler için geçerli olacak kimlik kartlarına ilişkin duyuruda güncelleme yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar düzenlenecek olan geçici kimlik belgesinin kapsamının genişletildiği, daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması sağlandığı hatırlatıldı.

YGS'ye girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının öncelikli olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilen duyuruda, "2017-YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut nüfus cüzdanları,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçici kimlik belgesi veya kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebileceklerdir." bilgisi yer aldı.

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