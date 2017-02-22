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ÖSYM'den YGS adaylarına önemli uyarı!

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ÖSYM'den YGS adaylarına önemli uyarı!
YGS'ye başvuran adaylar, yeni kimlik kartı teslim edilinceye kadar verilecek "geçici kimlik kartı" ile de sınava girebilecek.

ÖSYM tarafından, 12 Mart'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuran adayların, yeni kimlik kartı teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gün geçerlilik süresinin kapsamının genişletildiği, bu nedenle adayların "geçici kimlik kartı" ile de sınava girebilecekleri duyuruldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kart düzenleninceye kadar verilecek geçici kimlik belgesinin kapsamının genişletildiği, daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar kabul edilmesinin sağlandığı bildirildi.

YGS'ye girecek 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının öncelikli olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapıldığı kaydedilen duyuruda, "2017 YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut nüfus cüzdanları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçici kimlik belgesi ile sınava girebilecekler." bilgisi paylaşıldı. 

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