ÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, ÖSYM tarafından belirlenen yüksek sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

İşte o soru önergesi:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 1974 yılında kurulan, üniversitelere ve çeşitli kamu kurumlarına giriş ile mesleklerde yükselmek için şart koşulan kimi sınavların tek elden yapılmasını amaçlayan idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Ancak son yıllarda ÖSYM tarafından açıklanan sınav ücretleri kurumun sahip olduğu tek elden merkezi sınav yapma yetkisinin kamu hizmeti olduğunu unutarak monopol bir özel şirket gibi davranmaya başladığını göstermektedir.

Örneğin 2017 yılında yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi testine yönelik olarak açıklanan KPSS ücretlerine göre geçen yıl üç oturum için 165 TL ödeyen bir adaydan bu yıl aynı ders başlıkları için 420 TL ödenmesi istenmiştir. Kamuoyunda oluşan yoğun tepki sonucunda geri adım atan ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınav ücretlerini Genel Yetenek ve Genel Kültür testi de dahil olmak üzere 180 TL olarak güncellemiştir.

Ancak ÖSYM'nin fahiş sınav ücreti uygulaması ne yazık ki KPSS ile ya da sınav ücretleri ile sınırlı değildir. 2016 yılında gerçekleştirilen TUS için adaylardan 220 TL alınırken bu sene 300 TL talep edilmektedir. Ayrıca adaylar KPSS'ye ödedikleri ücretin ardından sorulara itiraz etmek istediklerinde de soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücretleri ödemek zorunda kalırken, açıklanan bir avuç kadroya atanmak için tercih yapmak istediklerinde de yine ücret ödemek zorunda bırakılmaktadır. ÖSYM ek yerleştirme, başvuru hizmeti, yeniden şifre edinme gibi basit işlemler için dahi adaylardan ücret talep etmektedir.

Bu çerçevede;

1. ÖSYM'nin talep ettiği ücretler hangi kriterlere göre ve kim ya da kimler tarafından belirlenmektedir?

2. Ülkemizde genç işsizliği %24'e yükselmişken ve sokaklarımızda yüz binlerce gencimiz işsizken, iş arayan ya da üniversiteye girmek için sınava girecek gençlerden bu kadar yüksek ücretler talep edilip, sonra tepki olunca ücretlerin indirilmesinin mantıki ve vicdani açıklaması var mıdır?

3. Ülkemizde enflasyon 2016 yılında %8.53 olarak gerçekleşmişken, ÖSYM'nin sınav ücretlerine enflasyon oranını kat ve kat aşan zam yapmasının mantığı nedir?

4. KPSS’nin maliyeti aday başına tahminen ne kadardır? ÖSYM bu sınav için adaylardan ne kadar kâr koyarak ücret talep etmiştir?

5. ÖSYM tarafından 2016 yılında kaç sınav yapılmıştır? Bu sınavlara giren aday sayısı kaçtır? ÖSYM 2016 yılı boyunca sadece sınav hizmeti için ne kadar harcama yapmıştır? Bu sınavlar için adaylardan alınan toplam ücret ne kadardır?

6. Bundan sonra ÖSYM sınav ücretlerinin belirlenmesinde izlenecek yöntem ne olacaktır?