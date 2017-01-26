Otel doluluk oranlarında Türkiye sonuncu oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Türkiye otellerindeki dolulukta Aralık ayında bir yükseliş gözlense de, 2016 genelinde Türkiye'nin yüzde 50.8 doluluk ile tüm Avrupa'da en düşük doluluk oranına sahip ülke olduğunu açıkladı.

Türkiye, oda gelirlerinde de Avrupa ülkeleri arasında en sert düşüşü yaşayan ülke oldu. TURROB'dan yapılan açıklamaya göre, konaklama sektörü yılın son ayında doluluklarda sürpriz bir yükseliş yaşarken; Türkiye genelinde Aralık ayı otel dolulukları yüzde 1.9 artışla yüzde 49.2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu yükseliş, yılbaşı dönemi ve yerli tatilcinin de etkisiyle Antalya'da gerçekleşen artıştan kaynaklandı. Ancak yılın son ayındaki bu yükselişe karşın, 2016 geneli yüzde 18 kayıpla kapanırken, Türkiye tüm Avrupa'da yüzde 50.8 doluluk ile en düşük doluluk oranına sahip ülke oldu.Türkiye'nin doluluk oranı 2015 yılında yüzde 61.7 olmuştu. TÜROB'un veri ve analiz şirketi STR Global'e dayandırdığı verilere göre; Avrupa'da 2016 yılında İrlanda ortalama yüzde 77.7 doluluk ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 77.2 ile İngiltere, yüzde 74.7 ile Macaristan ve yüzde 74 ile İspanya izledi.

Türkiye turizminin en büyük rakiplerinden Yunanistan'da doluluk oranı yüzde 68.6 olarak kaydedilirken; Avrupa ortalaması ise yüzde 70.4 olarak gerçekleşti.

AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Diğer yandan Türkiye oda gelirlerinde de Avrupa'da en büyük kaybı yaşayan ülke oldu.Buna göre, 2016 yılında Türkiye'nin oda gelirleri yüzde 39.5 düşüşle 39.5 euroya geriledi. 2016’da Avrupa ülkeleri oda gelirleri ortalaması ise 68.4 euro olarak ölçüldü.

2016 yılı genelinde doluluk oranlarındaki yüzde 23.4 düşüş ve oda gelirlerindeki yüzde 42.6 düşüş ile İstanbul, Avrupa destinasyonları arasında en yüksek doluluk kaybı ve gelir kaybı yaşayan destinasyon oldu. Doluluk rakamlarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, terör saldırısı gibi sektörü etkileyecek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda turizmde 5-6 ay içinde toparlanma başlayabileceğini belirtti. Bayındır buna karşın, Aralık ayındaki umut veren sonuçlara rağmen yılbaşında İstanbul'da gerçekleşen Reina saldırısının umutları yeniden kırdığını söyledi.