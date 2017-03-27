Oteller boş, turizm dibi gördü

Türkiye çapında binlerce, İstanbul’da onlarca otel kapanırken, bazı tesisler ayakta kalabilmek için fiyat kırmak zorunda kaldı.

Turizm sektöründe yaşanan sıkıntı, Türkiye çapında binlerce, İstanbul’da ise onlarca otelin kapanmasını beraberinde getirirken, bazı otellerde ayakta kalabilmek için fiyat kırmak zorunda kalıyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul’da konaklama fiyatlarının düştüğünü açıkladı. TÜROB verilerine göre, İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 2 aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 euroya geriledi. İstanbul bu düşüş oranı ile Avrupa destinasyonları arasında Şubat 2017’de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. Veri ve analiz şirketi STR Global’in TÜROB için hazırladığı Şubat 2017 Ülke Performans Raporu açıklandı.

TÜROB tarafından değerlendirilen raporun sonuçlarına göre, Türkiye’nin Şubat 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde hafif de olsa doluluk artışı meydana gelirken, İstanbul düşmeye devam etti. İstanbul’un Şubat 2016’da yüzde 47,6 olan doluluk oranı, Şubat 2017’de yüzde 0,7 düşüşle yüzde 47,2 olarak ölçüldü. İstanbul’da fiyatlardaki düşüş ise çok ciddi bir boyuta ulaştı. Şubat 2017’de İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 19,3 düşüşle 70,3 euroya geriledi.

Şubat 2016’da bu rakam 87,1 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 gerilemeyle 33,2 euro olarak ölçüldü. Şubat 2016’da bu rakam 41,4 euro düzeyindeydi. İlk 2 aylık dönemde ise İstanbul’da doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerileyerek yüzde 46,4 olarak gerçekleşti. 3 yıl öncesine kadar 5 yıldızlı otellerde ortalama fiyatın 200 avroya yaklaştığı İstanbul’da odabaşı elde edilen gelir ise yüzde 28,5 gerilemeyle 31,5 euroya düştü.

İstanbul aynı zamanda, Şubat 2017’de Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedelindeki yüzde 25,3 ve odabaşı elde edilen gelirlerde yüzde 28,3’lük düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu. Hükümetin tüm çabalarına rağmen, turizm sektörü adeta can çekişiyor. Antalya, İstanbul ve Kapadokya gibi turizmin merkezi konumundaki bölgeler başta olmak üzere Türkiye çapında kapanan otel sayısı bini aştı. Sadece Kapadokya’da 85 otel kapısına kilit vurdu.