Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geliyor. Otogazda yarından geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.